Алкоблок

Лечение всех типов зависимостей
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Наркологическая клиника Алкоблок

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Индивидуальный подход к лечению

Зависимость (алкогольная, наркозависимость, токсикомания, игромания, интернет-зависимость) беда не только пристрастившихся к алкоголю, наркотикам или интернету людей, но и их родственников. Наша наркологическая клиника Алкоблок в Москве начинает своё эффективное лечение с установки стойкого желанию излечиться у страдающего подобным недугом. Мы проводим лечение 24/7 в Москве и Московской области в стационаре и на дому  с предоставлением уникального реабилитационного курса. Звоните и мы предоставим вам предварительную консультацию психолога или практикующего нарколога.

Эффективное лечение

Начинать такой курс нужно с оказания медицинской помощи. В данном случае мы предлагаем индивидуальную детоксикационную программу, позволяющую избавить пациента от болезненной ломки и неприятных последствий похмельного синдрома. Всё это предлагают наши наркологические клиники, расположенные как в самой Москве, так и по области. Где с каждым пациентом работаю круглосуточно и индивидуально. Лечение проводится анонимно (мы не передаем информацию об обратившихся пациентах) как в наркологической клинике,так и в реабилитационном центре.

  Лечение алкозависимости:

  • выведение из запоя, осуществляемое как в стенах современной клиника, так и в домашних условиях;
  • эффективное кодирование дома или в наркологической клинике;
  • курс амбулаторной реабилитации,
  • курс лечения у семейного психолога,
  • курс эффективной реабилитации.

Лечение наркозависимости:

  • выведение из состояния ломки,
  • наркология в домашних условиях,
  • детокс-программы, ультрабыстрая опиоидная детоксикация
  • индивидуальный уход,
  • эффективные реабилитационные программы, подбираемые строго индивидуально,
  • перевозка пациентов,
  • полный спектр поддерживающей терапии после выписки из наркологической клиники.

Почему к нам

Нас отличает использование самого современного оборудования, инновационных программ лечения и реабилитации, а также индивидуальный подход к каждому пациенту и его проблеме.

Лечением подобных проблем наша наркологическая клиника занимается более десяти лет. Сегодня мы с гордостью относимся к разряду самых лучших клиник Москвы и области в данной области. В нашем распоряжении 10 клиник в городе Москва и 2 современных реабилитационных центра по области.

Основы эффективного лечения

Каждый практикующий врач имеет свою методику. Эффективность нашей помощи закладывается в комплексности предлагаемых услуг и поэтапности их оказания. Так лечение нарко и алкогольной зависимости мы базируем на:

  • профессиональной консультации практикующего специалиста,
  • эффективном мотивационном воздействии,
  • лечении в стационарных условиях,
  • комплексе реабилитационных мероприятий,
  • эффективной и обязательной поддерживающей терапии.

Наркологическая клиника Алкоблок — лечение алкоголизма и наркомании круглосуточно!

Звоните в любое удобное для вас время. И мы поможем как самому больному, так и его окружающим вернуться к здоровому и счастливому образу жизни!

Услуги:

Нарколог на дом
1 500 руб
Кодирование от наркомании
30 000 руб
Стационар
от 6 000 руб/сут
Снятие ломки
4 000 руб
Вывод из запоя
2 500 руб
УБОД
45 000 руб
Кодирование от алкоголизма
2 500 руб
Реабилитация
от 1 500 руб/сут
Стоимость лечения

Выездные бригады работают по всей Москве и Московской области

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Адреса клиник:

г. Москва, ул. Приорова
г. Москва, ул. Габричевского
г. Москва, 2й Боткинский пр-д
г. Москва, ул. Таёжная
г. Москва, ул. Старые Кузьминки
г. Москва, Новоданиловская наб
г. Москва, ул. Цурюпы
г. Москва, ул. Коновалова
г. Москва, ул. Лавочкина
г. Подольск, ул. Лобачева

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Фото клиник:

Наши преимущества:

Группы поддержки для родственников
Консультация психолога/нарколога
Больничный лист
Индивидуальный подход к лечению
Мотивация на лечение
Транспортировка в клинику
Лечение токсикомании/игромании/интернет-зависимости
Лицензии

Звонок по России БЕСПЛАТНО!

8 800 250 07 66

Звоните в любое удобное для вас время. И мы поможем как самому больному, так и его окружающим вернуться к здоровому и счастливому образу жизни!
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