Зависимость (алкогольная, наркозависимость, токсикомания, игромания, интернет-зависимость) беда не только пристрастившихся к алкоголю, наркотикам или интернету людей, но и их родственников. Наша наркологическая клиника Алкоблок в Москве начинает своё эффективное лечение с установки стойкого желанию излечиться у страдающего подобным недугом. Мы проводим лечение 24/7 в Москве и Московской области в стационаре и на дому с предоставлением уникального реабилитационного курса. Звоните и мы предоставим вам предварительную консультацию психолога или практикующего нарколога.

Эффективное лечение

Начинать такой курс нужно с оказания медицинской помощи. В данном случае мы предлагаем индивидуальную детоксикационную программу, позволяющую избавить пациента от болезненной ломки и неприятных последствий похмельного синдрома. Всё это предлагают наши наркологические клиники, расположенные как в самой Москве, так и по области. Где с каждым пациентом работаю круглосуточно и индивидуально. Лечение проводится анонимно (мы не передаем информацию об обратившихся пациентах) как в наркологической клинике,так и в реабилитационном центре.

Лечение алкозависимости:

выведение из запоя, осуществляемое как в стенах современной клиника, так и в домашних условиях;

эффективное кодирование дома или в наркологической клинике;

курс амбулаторной реабилитации,

курс лечения у семейного психолога,

курс эффективной реабилитации.

Лечение наркозависимости:

выведение из состояния ломки,

наркология в домашних условиях,

детокс-программы, ультрабыстрая опиоидная детоксикация

индивидуальный уход,

эффективные реабилитационные программы, подбираемые строго индивидуально,

перевозка пациентов,

полный спектр поддерживающей терапии после выписки из наркологической клиники.

Почему к нам

Нас отличает использование самого современного оборудования, инновационных программ лечения и реабилитации, а также индивидуальный подход к каждому пациенту и его проблеме.

Лечением подобных проблем наша наркологическая клиника занимается более десяти лет. Сегодня мы с гордостью относимся к разряду самых лучших клиник Москвы и области в данной области. В нашем распоряжении 10 клиник в городе Москва и 2 современных реабилитационных центра по области.

Основы эффективного лечения

Каждый практикующий врач имеет свою методику. Эффективность нашей помощи закладывается в комплексности предлагаемых услуг и поэтапности их оказания. Так лечение нарко и алкогольной зависимости мы базируем на:

профессиональной консультации практикующего специалиста,

эффективном мотивационном воздействии,

лечении в стационарных условиях,

комплексе реабилитационных мероприятий,

эффективной и обязательной поддерживающей терапии.

Наркологическая клиника Алкоблок — лечение алкоголизма и наркомании круглосуточно!

Звоните в любое удобное для вас время. И мы поможем как самому больному, так и его окружающим вернуться к здоровому и счастливому образу жизни!