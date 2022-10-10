Зависимость (алкогольная, наркозависимость, токсикомания, игромания, интернет-зависимость) беда не только пристрастившихся к алкоголю, наркотикам или интернету людей, но и их родственников. Наша наркологическая клиника Алкоблок в Москве начинает своё эффективное лечение с установки стойкого желанию излечиться у страдающего подобным недугом. Мы проводим лечение 24/7 в Москве и Московской области в стационаре и на дому с предоставлением уникального реабилитационного курса. Звоните и мы предоставим вам предварительную консультацию психолога или практикующего нарколога.
Эффективное лечение
Начинать такой курс нужно с оказания медицинской помощи. В данном случае мы предлагаем индивидуальную детоксикационную программу, позволяющую избавить пациента от болезненной ломки и неприятных последствий похмельного синдрома. Всё это предлагают наши наркологические клиники, расположенные как в самой Москве, так и по области. Где с каждым пациентом работаю круглосуточно и индивидуально. Лечение проводится анонимно (мы не передаем информацию об обратившихся пациентах) как в наркологической клинике,так и в реабилитационном центре.
Лечение алкозависимости:
- выведение из запоя, осуществляемое как в стенах современной клиника, так и в домашних условиях;
- эффективное кодирование дома или в наркологической клинике;
- курс амбулаторной реабилитации,
- курс лечения у семейного психолога,
- курс эффективной реабилитации.
Лечение наркозависимости:
- выведение из состояния ломки,
- наркология в домашних условиях,
- детокс-программы, ультрабыстрая опиоидная детоксикация
- индивидуальный уход,
- эффективные реабилитационные программы, подбираемые строго индивидуально,
- перевозка пациентов,
- полный спектр поддерживающей терапии после выписки из наркологической клиники.
Почему к нам
Нас отличает использование самого современного оборудования, инновационных программ лечения и реабилитации, а также индивидуальный подход к каждому пациенту и его проблеме.
Лечением подобных проблем наша наркологическая клиника занимается более десяти лет. Сегодня мы с гордостью относимся к разряду самых лучших клиник Москвы и области в данной области. В нашем распоряжении 10 клиник в городе Москва и 2 современных реабилитационных центра по области.
Основы эффективного лечения
Каждый практикующий врач имеет свою методику. Эффективность нашей помощи закладывается в комплексности предлагаемых услуг и поэтапности их оказания. Так лечение нарко и алкогольной зависимости мы базируем на:
- профессиональной консультации практикующего специалиста,
- эффективном мотивационном воздействии,
- лечении в стационарных условиях,
- комплексе реабилитационных мероприятий,
- эффективной и обязательной поддерживающей терапии.
Наркологическая клиника Алкоблок — лечение алкоголизма и наркомании круглосуточно!
Звоните в любое удобное для вас время. И мы поможем как самому больному, так и его окружающим вернуться к здоровому и счастливому образу жизни!